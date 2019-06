PSG : Neymar absent 4 semaines, Paris l'officialise !

Dans : PSG.

Partis de toute urgence au Brésil, où Neymar s'est sérieusement blessé à la cheville cette semaine lors du match amical entre la Seleçao et le Qatar, les deux spécialistes envoyés par le Paris Saint-Germain ont déjà rendu leur verdict. Et ce samedi soir, le PSG en a dit un peu plus sur la gravité de la blessure de Neymar Jr, des nouvelles plutôt très rassurantes, puisque la star brésilienne du Paris SG est attendu de retour sur les pelouses dans les premiers jours du mois de juillet.

« Ce samedi, le Docteur Laurent Aumont, Médecin de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, et le Professeur Gérard Saillant, figure internationale de la médecine du sport et membre du Board médical du club, ont évalué la situation de Neymar Jr, qui s’était blessé avec l’équipe du Brésil, mercredi dernier, lors d’un match de préparation à la Copa América. Les deux médecins ont diagnostiqué une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite sans indication chirurgicale. Le traitement de cette blessure sera articulé autour d’une rééducation fonctionnelle. Le retour sur les terrains de l’attaquant du Paris Saint-Germain devrait avoir lieu dans un délai de quatre semaines », indique le Paris SG, qui doit probablement pousser un gros ouf de soulagement, même si Neymar a un autre souci majeur beaucoup plus difficile à régler actuellement.