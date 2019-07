PSG : Neymar a voulu piéger Paris, son plan a échoué

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain afin de rejoindre Barcelone au mercato, Neymar a tenté de faire craquer le champion de France, en indiquant notamment que son meilleur souvenir de footballeur était la remontada subie par Paris face au Barça ou en s’affichant sur Instagram avec un logo du club catalan. Une stratégie élaborée par le clan du Brésilien, mais qui n’a pas fait céder le duo Leonardo-Al Khelaïfi. Et pour cause, l’attitude de l’état-major parisien est tout simplement parfaite dans ce dossier selon le consultant Ludovic Obraniak.

« Neymar ne s’est jamais vraiment exprimé. On a entendu beaucoup de choses des médias, de son père, mais lui, il prend rarement la parole. À un moment donné, il a avancé ses pions et le PSG, avec l’arrivée de Leonardo, a eu un comportement qui a été quasi parfait. Ils ont ouvert la porte et ça change tout. Neymar a essayé de mettre la pression au PSG en se disant qu’il allait mettre le feu au PSG. Et là, ça a encore une fois été bien géré, Paris n’a pas paniqué » a salué l’ancien footballeur de Lille, admiratif devant l’attitude de la direction francilienne dans ce dossier.