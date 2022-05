Neymar oublie les sifflets avec sa famille et une belle Allemande

Sifflé par les supporters du Paris Saint-Germain après l’élimination en Ligue des Champions, Neymar l’a mal vécu. Mais le Brésilien a trouvé le moyen de surmonter ces moments difficiles en pensant aux personnes qui le soutiennent réellement.

Habitué à l’hostilité des supporters adverses, Neymar s’en est souvent amusé. Mais sous les sifflets le 13 mars dernier, lors du match de Ligue 1 face à Bordeaux (3-0), le meneur de jeu du Paris Saint-Germain n’avait pas du tout envie de sourire. Le Brésilien était cette fois ciblé par le public du Parc des Princes, remonté après le fiasco en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0, 3-1). Un traitement difficile à encaisser pour Neymar, qui a tout de même trouvé le moyen de surmonter cet obstacle grâce à ses proches.

« Personne n'aime être hué, encore moins en jouant à domicile, a confié le Parisien lors d’un live Instagram avec son ex-coéquipier en sélection Diego Ribas. C'est ennuyeux, c'est triste. Cela m'est arrivé ici au Paris Saint-Germain, mais aussi en équipe nationale, et j'étais triste. Je n'étais pas à l'aise, mais je devais trouver de la force quelque part. Je l'ai trouvée dans mon enfance, les gens qui m'ont aidé. Je pense à jouer pour ceux qui me soutiennent vraiment, pas pour ceux qui me huent. »

