PSG : Neymar a une énorme bonne nouvelle venue de Barcelone

Dans : PSG, Liga, Ligue 1.

Même s'il est actuellement joueur du Paris Saint-Germain, Neymar a toujours un dossier brûlant à Barcelone, celui de son transfert de Santos au Barça en 2013. Mais l'attaquant brésilien vient d'apprendre une bonne nouvelle, si l'on peut dire, car selon El Pais, s'il n'échappera pas à un procès pour fraude fiscale, Neymar ne risquera pas de faire de la prison. Dans ce dossier très complexe, les dirigeants du FC Barcelone sont accusés avec la complicité du clan Neymar d'avoir masqué le montant réel du transfert afin de ne pas verser trop d'argent au fond d'investissement qui possédait 25% des droits sur le joueur brésilien.

Mis en examen pour escroquerie et corruption entre individus, en même temps que deux anciens présidents du FC Barcelone et que son père, Neymar Jr a vu une partie des accusations tomber à l'eau. En effet, le juge en charge de cette affaire estime que les faits de corruption, qui se sont produits au Brésil, ne pouvaient pas être étudiées en Espagne, il a donc décidé d'abandonner les poursuites sur cet aspect du dossier. Plutôt que 2 ans de prison et 10ME, l'attaquant du Paris Saint-Germain ne risque qu'une amende liée à une fraude fiscale donc forcément moins lourde.