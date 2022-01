PSG : Neymar a un avocat en or, Netflix !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Tandis qu'il se remet encore de sa blessure à la cheville, Neymar va revenir sur les écrans. Non pas devant les caméras de la Ligue 1 mais plutôt devant celles de Netflix pour un documentaire. Le Brésilien compte beaucoup sur ce film pour redorer son image.

Les supporters du PSG attendent patiemment le retour de Neymar avec leur club de cœur. Eloigné des terrains depuis le 28 novembre dernier, il ne fera pas son retour avant la fin du mois de janvier. Toutefois, en attendant, les fans du joueur brésilien auront l'occasion de le revoir à la télévision. Plus précisément sur Netflix. La plateforme de streaming lui a dédié un documentaire Neymar, le chaos parfait de David Charles Rodriguez qui sera disponible à partir du 25 janvier. A l'instar d'autres stars du sport, on en saura plus sur la star du PSG et de la Seleçao, de sa trajectoire de carrière à son quotidien. Une vision intimiste qui ne déplait pas au joueur, co-producteur du documentaire, bien au contraire.

Un documentaire pour que les gens aiment enfin Neymar

Neymar compte bien montrer sa personnalité, son caractère dans la vie de tous les jours à travers ses proches et lui-même. Au-delà de se montrer, le Brésilien veut surtout profiter de cette tribune qui lui est offerte pour changer le regard qu'ont les gens à son propos. Jugé simulateur et plus préoccupé par la fête que par les matches, il estime souffrir des moqueries à son égard sur les réseaux sociaux.

« Ceux qui me connaissent savent qui je suis et c'est ce qui compte pour moi. Quant à ceux qui ne me connaissent pas et ne disent que du mal de moi, je les mets de côté, mais j'espère qu'ils pourront toujours regarder ce documentaire et j'espère que cela pourra changer leur idée ou l'image qu'ils ont de moi, et je j'espère qu'ils pourront apprendre à m'aimer... même un peu ! Peu de gens connaissent vraiment le vrai moi. Juste mes amis les plus proches, ma famille, quelques coéquipiers et maintenant je sens que je peux montrer un peu plus de ma vie, comment je suis au quotidien, au travail, à la maison, comment Je suis en tant que père, fils, frère, et j'espère que ce documentaire montre ce côté aux gens. C'est ce sur quoi nous avons travaillé, nous montrons la vérité, à 100% et c'est ce qui compte le plus », a t-il déclaré à ESPN. Au delà de son image, les supporters du PSG attendront surtout qu'il augmente son niveau pour la double confrontation face au Real Madrid en février.