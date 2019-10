PSG : Neymar a trouvé la solution à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar Jr a passé un été terrible dans sa relation avec les supporters du Paris Saint-Germain, l'attitude du joueur brésilien lors du mercato mettant en furie les fans du PSG, lesquels estiment que la star n'a pas respecté le club de la capitale. Si des mots violents ont été prononcés à l'encontre de Neymar, et des banderoles terribles affichés au Parc des Princes, le calme semble revenir peu à peu. Car plutôt que de bouder dans son coin et de traîner les pieds, l'attaquant du Paris SG et de la Seleçao a décidé de répondre avec ce qu'il sait le mieux faire, bien jouer au football.

Au lendemain de la leçon donnée par le PSG à son dauphin, Angers, avec encore un but signé Neymar, Eric Rabesandratana pense que Neymar a compris qu'il se devait de faire encore plus pour répondre à l'attente du Paris Saint-Germain et de ses supporters. « La performance de Neymar ? J’avais envie qu’il marque contre Angers parce qu’il s’est impliqué, il a travaillé, il a beaucoup tenté. On sent que physiquement que Neymar revient de mieux en mieux et ça se voit. Tout cela est de bon augure pour le PSG ! », constate l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, désormais consultant pour France Bleu Paris.