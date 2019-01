PSG : Neymar à terre, tout s'écroule pour Tuchel balance Sévérac

Dans : PSG, Ligue 1.

Grandissime favori de sa confrontation avec Manchester United au moment du tirage au sort de la Ligue des Champions, le PSG déchante depuis quelques semaines. La blessure de Marco Verratti, puis celle de Neymar, la difficulté à trouver rapidement une sentinelle sur le marché des transferts, et la montée en puissance de Manchester United rétablissent l’équilibre. Mais c’est surtout l’indisponibilité longue durée de Neymar qui inquiète. Et à juste titre selon Dominique Sévérac. Car si le club de la capitale regorge de talents, Thomas Tuchel a construit son équipe et son animation offensive autour du Brésilien, et cela demande donc un énorme travail pour changer ses plans.

« Le défi de l’entraîneur Thomas Tuchel consiste à trouver une équipe qui s’organise sans lui alors qu’il a passé les six derniers mois à trouver l’organisation où ses qualités s’expriment le mieux. Une demi-saison de boulot, de réglages vient de tomber par terre en même temps que Neymar s’écroulait mercredi à l’heure de jeu sur la pelouse du Parc à la suite d’une faute du Strasbourgeois Zemzemi. Une nouvelle saison commence pour Paris, une nouvelle équipe doit trouver ses marques très vite pour espérer s’affranchir de Manchester United. Tuchel ne repart pas de zéro, mais Neymar est si indispensable que le casse-tête de son absence ne peut être résolu en quelques matchs », a expliqué le journaliste dans les colonnes du Parisien, histoire de bien faire comprendre que le PSG ne sera pas dans sa forme optimale pour son match de la semaine prochaine à Manchester United.