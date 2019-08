PSG : Neymar a retourné les journalistes, ça le fait rigoler

Dans : PSG, Ligue 1.

Que ce soit en Espagne ou en France, le cas Neymar suscite énormément de commentaires et à longueur d'émissions la situation de la star brésilienne du PSG fait l'objet de débats intenses. Mais pour Didier Roustan, il est tout de même étonnant de voir comment les médias ont fait de Neymar un pestiféré avant de redevenir un dieu du football lorsque son départ du Paris Saint-Germain a été évoqué au début du mercato.

« Je n’ai pas entendu des compliments de la part de tout le monde dans les médias au moment où Neymar flambait. Aujourd’hui, j’ai l’impression que tout d’un coup Neymar devient le Graal. A partir du moment où il a joué, où il a agacé, où il a fait du cinéma, où il a un peu trop gardé le ballon, quand c’était son anniversaire etc… on l’a massacré ! Je ne l’exonère pas de tout mais je suis très étonné que maintenant, sur tous les plateaux et sur tous les supports médiatiques on pleure Neymar alors que beaucoup de ces gens le critiquaient. L’hypocrisie, la jalousie, tout ça c’est l’histoire de la vie et ça me fait déjà marrer. C’est limite si sans Neymar le football n’existait pas », a ironisé Didier Roustan au sujet du cas Neymar.