PSG : Neymar a poussé De Jong au Barça, une sale accusation

La presse espagnole jubile depuis que Frenkie De Jong a signé au FC Barcelone, alors que le milieu de terrain néerlandais de l'Ajax Amsterdam semblait promis au Paris Saint-Germain. Bien évidemment, c'est toujours le départ de Neymar du Barça pour le PSG qui reste en travers de la gorge de tout ce beau monde, qui estime que la Ligue 1 est un championnat en carton, les joueurs français des bouchers, que Paris est une ville où l'on s'ennuie et que la météo espagnole est meilleure. Et ce dimanche, le quotidien sportif AS explique comment les dirigeants barcelonais se seraient servis de Neymar pour convaincre Frenkie De Jong qu'il fallait impérativement préférer le club catalan au PSG.

« La volonté de Neymar de revenir à Barcelone, exprimée dans de nombreux messages via Whatsapp envoyés à certains dirigeants et anciens coéquipiers du Brésilien, a été décisive pour faire pencher la balance en faveur du club catalan pour De Jong. Dans le doute quant à savoir s’il était préférable pour lui d’aller à Paris ou à Barcelone, le Barça a montré à De Jong des messages de Neymar aux gens du club Blaugrana dans lesquels le Brésilien s’est plaint de la faible compétitivité de la Ligue 1, de la dureté des joueurs adverses, de la météo et de ceux qui ont reconnu qu’il avait commis une erreur en quittant Barcelone. Compte tenu de cette information, De Jong était très clair et a signé un contrat avec Barca ce qui empêche presque certainement Neymar de revenir », explique le quotidien sportif espagnol, qui s'accroche au fantasme du désir de Neymar de revenir en Liga et au FC Barcelone.