PSG : Neymar à Paris c’est mort, il dit pourquoi

Le feuilleton Neymar n’est probablement pas arrivé au bout de ses surprises du côté du Paris Saint-Germain.

Depuis plusieurs semaines, l’attaquant de 27 ans essaye d’acter son départ au sein du club de la capitale française. Mais pour l’instant, et alors que le marché des transferts fermera ses portes dans neuf jours, l’international brésilien est toujours à Paris. Tout simplement parce qu’aucun club n’arrive à répondre aux énormes attentes du PSG dans ce dossier. Par conséquent, le statu quo paraît désormais plus que probable dans cette affaire. De quoi déplaire à Jérôme Rothen, pour qui le non-transfert du Ney serait mauvais pour le joueur, mais aussi pour Paris.

« C'est impossible et impensable que Neymar reste au PSG... C'est allé trop loin. Car encore une fois, le PSG doit s’imposer comme un grand club, c’est-à-dire que les joueurs sont là pour jouer avec des contrats mirobolants, ce qui est le cas de Neymar. C’est au club d’instaurer une politique et une façon de faire. Il a craché sur le club dans ses déclarations, notamment sur la remontada. C’est horrible. Et pourtant, je l’ai défendu plus d’une fois l’an dernier. Bien sûr, le PSG est plus fort avec un Neymar concerné. Mais ce n’est plus le cas, il veut se barrer. Le PSG doit sortir grandi de cette affaire. C’est impossible qu’ils récupèrent la somme investie sur lui, surtout quand on voit les dernières offres du Real et de Barcelone. Il faut qu’ils perdent le moins possible. Mais il faut que ça se règle le plus vite possible, avant le début de la semaine prochaine. Ils vont perdre de l’oseille, mais ça doit servir d’exemple », a lancé l’ancien joueur parisien sur RMC. Un discours qui se tient, sachant les supporters franciliens, déjà bien explicites lors du premier match de la saison au Parc des Princes, ne pardonneront jamais à Neymar.