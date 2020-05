PSG : Neymar a enfin compris, Balmont le félicite

Dans : PSG.

Le changement de comportement de Neymar est apprécié en Ligue 1, et le milieu de terrain de Dijon, jeune retraité désormais, tient à le souligner.

Le football s’est brutalement arrêté, pour les joueurs comme pour les suiveurs et les fans. Mais pour Florent Balmont, c’est encore plus difficile à digérer, car à 40 ans, le milieu de terrain disputait là sa dernière saison. Le voilà désormais à la retraite avec l’arrêt définitif du championnat. Le temps pour lui de se pencher sur ses dernières impressions dans Le Parisien, qui l’a forcément interrogé sur la saison du PSG, et la mauvaise habitude qu’il avait avec Dijon de prendre quelques roustes au Parc des Princes (8-0, 4-0…).

« Si Paris pouvait s’imposer 4, 5 ou 6 à 0, il ne lâchait rien.On a payé pour le savoir, en février, mais surtout lors d’un mémorable 8-0 au Parc, en janvier 2018. C’était aussi une manière de respecter l’adversaire en continuant à lui faire mal et en étant pro pendant 90 minutes », a livré l’ancien champion de France avec Lille qui, en parlant de respect, apprécie beaucoup la nouvelle attitude de Neymar ces derniers mois, notamment depuis le début de la saison.

« Il a changé d’attitude cette saison. Il était plus dans l’esprit, davantage tourné vers le collectif et plus impliqué dans les efforts défensifs. J’aimais bien ce nouveau Neymar », a lancé Florent Balmont, dans une affirmation certainement très partagée au PSG, où le Brésilien a en effet pris les commandes de son équipe, laissant derrière lui quelques-uns de ses défauts comme la provocation à outrance ou l’excès d’individualisme.