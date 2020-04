PSG : Neymar a sa place réservée dans le vestiaire du Barça

Dans : PSG.

Au FC Barcelone, Neymar n’est pas seulement désiré par la direction. En réalité, ce sont surtout les cadres du vestiaire qui attendent son retour avec impatience.

Malgré la crise sanitaire qui affecte ses finances, et qui l’a obligé à réduire les salaires de son effectif, le FC Barcelone n’a pas changé ses plans pour le mercato estival. Le club catalan a toujours l’intention d’attirer un gros renfort. Et peut-être même deux recrues offensives, si son budget lui permet de s'offrir Neymar et l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez. En tout cas, l’avant-centre du Barça Luis Suarez valide ces deux pistes, à commencer par celle menant au Brésilien qu’il accueillerait à bras ouverts.

Neymar sera « toujours le bienvenu »

« Lautaro et Neymar ? C'est difficile de parler des joueurs aujourd'hui. Parler de qui pourrait venir dans cette situation, c'est compliqué, a d’abord répondu l’Uruguayen à Mundo Deportivo. Mais je peux faire des commentaires sur les joueurs, et ce sont d'énormes joueurs. Ney, évidemment tout le monde le connaît, on sait toute l'affection qu'on lui porte au sein du vestiaire. C'est un joueur indiscutable, et il a encore beaucoup à démontrer. Il sera toujours le bienvenu dans le vestiaire, nous l'apprécions beaucoup. »

Quant à l’Argentin de l’Inter, ses qualités seraient également appréciées en pointe. « Lautaro est un joueur qui monte en Italie, c'est un avant-centre mobile, des plus spectaculaires, et ça reflète le grand attaquant qu'il est. Il n'est pas question d'incompatibilité, il faut qu'il soit content qu'un club comme le Barça le veuille », a commenté Suarez, qui pourrait être sérieusement concurrencé à partir de la saison prochaine.