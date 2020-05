PSG : Neymar à Barcelone, Xavi muscle son discours

Dans : PSG.

Auteur d’une saison plus que correcte avec le PSG avant l’interruption des compétitions, Neymar ne devrait pas quitter la France lors du prochain mercato.

Les rumeurs sont toujours nombreuses en Espagne au sujet d’un intérêt du FC Barcelone pour l’international brésilien. Mais la situation économique du club catalan ne plaide pas vraiment en sa faveur, d’autant plus que le PSG n’a, de son côté, pas la nécessité absolue de vendre. On se dirige donc vers un statu quo, à moins qu’un changement d’entraîneur ne fasse changer les choses et ne redonne des envies d’ailleurs à Neymar. Ce pourrait notamment être le cas si Xavi, pressenti pour prendre la succession de Quique Setien, venait à débarquer dès cet été.

Dans un entretien accordé à Metro, celui qui a gagné la Ligue des Champions au côté de Neymar à Barcelone s’est en tout cas montré favorable à un retour du n°10 de Paris au FC Barcelone. « Niveau football, Neymar fait partie des trois ou cinq meilleurs joueurs au monde. J'espère qu'il reviendra au Barça. Il apporterait beaucoup. Il possède un état d'esprit positif. Un joueur capable de faire la différence, ce serait une super signature » a indiqué Xavi, nettement moins emballé en revanche quand on lui parle de Sadio Mané ou de Pierre-Emerick Aubameyang. « Mané et Aubameyang peuvent vous tuer avec des espaces. Mais le Barça a besoin de joueurs qui savent se déplacer dans les petits espaces. Je pense à des joueurs qui s'adapteraient au Barça et ce n'est pas facile d'en trouver. Samuel Eto'o était parfait et Luis Suarez l'est aussi en ce moment ». On l’aura bien compris, Xavi veut Neymar et personne d’autre à Barcelone…