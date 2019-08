PSG : Neymar à Barcelone, l'offre XXL qui fait craquer le Qatar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le mardi 27 août restera certainement comme la date où l’avenir de Neymar au Paris Saint-Germain a basculé.

Une réunion a eu lieu à Paris en présence de plusieurs dirigeants barcelonais. Selon la presse catalane, plusieurs offres ont été émises à cette occasion, preuve finalement de la grande motivation du géant espagnol à s’offrir réellement le numéro 10 du PSG. Et c’est une proposition combinant plusieurs volontés de part et d’autres qui a été retenue, après d’âpres négociations. La proposition barcelonaise est donc la suivante. Pour faire venir Neymar, le Barça serait prêt à verser 180 ME en plusieurs versements. Une somme à laquelle s’ajoute Ousmane Dembélé afin de rentrer dans les clous des exigences de l’Emir du Qatar, qui ne souhaitait pas perdre la face sur le plan financier ni sportif. Même si la valeur de l’ailier français n’est probablement plus de 125 ME, le montant fou payé au Borussia Dortmund en 2017 pour… faire oublier Neymar, le champion du monde demeure coté à 100 ME.

De quoi permettre au PSG de lâcher Neymar sans avoir l’impression de se faire avoir. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi consent ainsi un coup de pouce au FC Barcelone en l’autorisant à payer en plusieurs versements, afin de formaliser la transaction et ne pas mettre le club blaugrana dans le rouge vif sur le plan financier. Le clan Neymar a accueilli ce semblant d’accord avec un énorme soulagement, même si, comme annoncé par la RAC 1 dès mardi soir, il faudrait qu’Ousmane Dembélé accepte de quitter Barcelone pour le PSG, ce pour quoi il n’est pas forcément chaud en ce moment. C’est Eric Abidal, dirigeant français du Barça, qui met en ce moment la pression sur l’ancien rennais pour qu’il reparte vers la Ligue 1 dans de plus brefs délais, car il faudra ensuite qu’administrativement, tout se mette en place pour boucler ce transfert dans les temps.