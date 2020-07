PSG : Neymar à Barcelone, Bartomeu supplie Leonardo

Dans : PSG.

Le président du FC Barcelone n'a pas totalement abandonné l'idée de faire revenir Neymar, mais il admet que le PSG est en position de force.

Ce dimanche, Josep Maria Bartomeu accorde une longue interview au Mundo Deportivo, l’occasion pour le patron du Barça de faire un tour de l’actualité après une saison très compliquée sur le plan national pour Lionel Messi et ses coéquipiers. Et le dirigeant du club catalan en est bien conscient, les supporters catalans n’accepteront pas une nouvelle fois de voir le Real Madrid tirer la couverture à lui en Liga, même si Barcelone peut tout de même encore briller cette saison grâce à la Ligue des champions. Afin de renforcer le Barça, plusieurs noms sont évoqués dans le quotidien sportif, et bien évidemment celui de Neymar. Depuis son départ en 2017, la star brésilienne du Paris Saint-Germain est au cœur de toutes les rumeurs à chaque mercato. Et c’est évidemment encore le cas en 2020.

Cependant, contrairement à l’an dernier, Josep Maria Bartomeu ne tente pas de vendre du rêve concernant Neymar. Le président du FC Barcelone est conscient que le Qatar a un gros avantage financier et sauf si Leonardo accepte de changer sa stratégie, l’attaquant de la Seleçao et du PSG ne reviendra pas au Barça. « Un retour de Neymar ? Nous prenons des décisions, et les joueurs, s’ils ne viennent pas par le biais d’un échange entre footballeurs, il leur est très difficile de venir », a reconnu Josep Maria Bartomeu, qui avoue que si le Paris Saint-Germain n’accepte pas d’intégrer Neymar dans un échange, alors le retour de ce dernier est impossible à envisager financièrement. En 2019, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi avaient refusé un tel deal, il n’y a aucune raison que cela change en 2020.