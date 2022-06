PSG : Neymar à 50 ME, c'est l'affaire du siècle !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar Jr est encore sous contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Mais le Brésilien est régulièrement annoncé sur le départ du club de la capitale.

Le PSG va encore faire parler cet été sur le marché des transferts. La révolution promise par Nasser Al-Khelaïfi va faire des heureux mais également des déçus. Au rayon des arrivées, Luis Campos n'est plus très loin de placer Christophe Galtier sur le banc du PSG. Le duo est plein d'ambition sur le marché des transferts et a validé les arrivées à Paris de Renato Sanches (Lille) ou encore de Vitinha (FC Porto). Mais ce changement de cap dans le projet de QSI est aussi un message envoyé à certains joueurs. Si quelques stars sont invitées à partir, d'autres sont menacées. C'est notamment le cas de Neymar, qui selon la presse mercato, ne sera pas retenu par le PSG en cas de belle offre. Et si on annonçait dans un premier temps un montant de 100 millions d'euros envisagé par les champions de France pour le Brésilien, un montant de 50 millions sera suffisant d'après El Chiringuito de Jugones. Un prix relativement bas qui plait à Pierre Maturana.

Neymar bradé au mercato, le PSG est déterminé

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son avis sur un possible départ de Neymar à ce prix dérisoire. « Ce n'est pas cher et moi perso, j'y vais ! Pour 50 millions d'euros, je trouve que le Neymar des derniers mois est assez intéressant. Il ressemble plus au Neymar qu'on aime voir sur un terrain de foot. Il y a une interrogation sur le Mondial. On peut se dire qu'il va être en forme pour attaquer le Mondial. La question, ce sera après le Mondial... Mais je trouve que c'est un pari intéressant à prendre. Neymar à cet âge et à ce prix, je trouve que c'est un pari. Si je suis un club avec de l'ambition et un peu d'argent, j'essayerais d'aller le chercher", a notamment indiqué Pierre Maturana, conscient que Neymar n'est pas encore un joueur fini. A 30 ans, le Brésilien est néanmoins dans un tournant de sa carrière. S'il veut rester au PSG, tout porte à croire qu'il devra s'en donner les moyens et rassurer Luis Campos sur son état d'esprit. La saison passée, Neymar avait encore connu une période de trou importante due une blessure. Il avait tout de même terminé en trombe, portant son bilan total à 13 buts et 8 passes décisives en 28 matchs disputés toutes compétitions confondues. En cas de départ, peu d'équipes pourront néanmoins s'aligner sur son salaire, lui qui touche près de 3 millions d'euros par mois.