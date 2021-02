PSG : Neymar, 222ME, 36ME de salaire, un gâchis XXL

Dans : PSG.

Forfait pour le déplacement à Barcelone, et absent au moins 4 semaines, Neymar a fait rejaillir les fantômes du passé sur son hygiène de vie. Et la star du PSG est critiquée.

Qu’on aime ou pas Neymar, son absence mardi pour le match Barcelone-PSG retire beaucoup de saveur à cette affiche de Ligue des champions. Depuis le tirage au sort des huitièmes de finale, on attendait les retrouvailles entre l’ancien joueur du Barça et ses coéquipiers au Camp Nou, mais ce ne sera pas pour cette année, Neymar étant même incertain pour la rencontre retour un mois plus tard au Parc des Princes. Forcément, la blessure du joueur de Paris et de la Seleçao a relancé les débats sur le comportement de Neymar sur et en dehors des terrains. Accusé à la fois de provoquer ses adversaires, au point de les faire craquer, et de ne pas avoir un comportement digne d’un sportif professionnel dans sa vie privée, l’attaquant du Paris Saint-Germain a relancé les doutes sur la suite de sa carrière. Même si sa prolongation au PSG semble imminente, les spécialistes se posent toujours les mêmes questions.

Journaliste pour Canal+, Philippe Carayon avoue être fan de Neymar, mais totalement dépité par l’attitude de ce dernier. « Pourquoi Neymar a joué contre Caen ? C’est parce qu’il a peu joué contre Marseille. Pourquoi a-t-il peu joué à Marseille ? Parce qu’il a eu une gastro la veille, au lendemain de son anniversaire. Sans être Maigret ou Colombo, l’enquête elle est assez simple et facile à résoudre. On ne va pas se faire des dessins, c’est plus que désolant. Neymar a été acheté par le PSG pour 222ME, il est payé 36ME net par an, c’est la tête de gondole du Paris Saint-Germain. C’est une superstar, c’est un super joueur, il peut tout faire gagner au PSG à lui tout seul. Je l’aime vraiment. Mais il ne fait pas tout ce qu’il faut pour être au top de lui-même, car je répète qu’il devrait être Ballon d’Or depuis deux ans et il n’y est pas », constate, lors du Late Football Club, le journaliste, qui ne semble plus vraiment croire que Neymar réussira à rectifier enfin le tir.