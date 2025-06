PSG ‍: Newcastle débarque, Zabarnyi supplie Bournemouth

Priorité du Paris Saint-Germain, Illya Zabarnyi veut absolument rejoindre le club de la capitale. Newcastle s’est également manifesté pour négocier son transfert. Mais le défenseur central de Bournemouth reste focalisé sur la perspective de signer chez le champion d’Europe.

Illya Zabarnyi se rapproche encore un peu plus du Paris Saint-Germain. Aucun accord n’a été trouvé avec Bournemouth pour le moment. Mais les deux parties ne devraient plus tarder à s’entendre sur le transfert du défenseur central. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les discussions ont été relancées mercredi. Le spécialiste mercato évoque une nouvelle avancée dans les négociations grâce à la détermination des Parisiens qui font le forcing pour boucler l’opération.

🚨🔵🔴 Paris Saint-Germain had new contacts today for Ilya Zabarny deal as negotiations advance for the defender.



Zabarny wants the move and club to club talks with Bournemouth continue on key details with PSG pushing to make it happen. pic.twitter.com/abFLsIUCXt