PSG ‍: Neves assomme Toulouse avec deux bicyclettes (vidéos)

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain a démarré sur un rythme d'enfer à Toulouse avec un 4-0 en une demi-heure. Joao Neves symbolise à lui seul la classe parisienne ce samedi soir. Le milieu portugais a inscrit un doublé d'exception en moins d'un quart d'heure de jeu. Point commun de ces deux buts, ce sont deux bicyclettes. La première est réalisée devant le but en se retournant simplement (1-0). Mais, la seconde est plus technique avec un contrôle de la poitrine juste avant et une trajectoire en diagonale pour envoyer le ballon dans la lucarne (3-0).