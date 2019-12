PSG : Ne vous inquiétez pas Paris, ça va bien se passer !

Dans : PSG.

Leader de Ligue 1 à la trêve hivernale, le Paris Saint-Germain a réalisé une bonne première partie de saison, en obtenant également la première place de son groupe de Ligue des Champions.

Néanmoins, un gros point noir inquiète les observateurs du club de la capitale, les blessures à répétition dont les joueurs du PSG ont été victimes depuis le début de la saison. Samedi soir face à Amiens, ce sont Thiago Silva et Abdou Diallo qui ont été touchés, et contraints de céder leur place. En ce début de semaine, Le Parisien fait le point sur ce problème récurrent, en rappelant tout de même une statistique effrayante : 18 joueurs ont été concernés par des blessures depuis le début de la saison.

Néanmoins, il n’y a aucune raison de paniquer. « La préparation physique a été calculée pour être prêt au printemps » souffle-t-on en interne. Heureusement, le Paris Saint-Germain a pu compter sur le mercato parfait de son directeur sportif Leonardo et d’un effectif XXL pour que ces nombreuses absences n’aient pas de conséquences sur les résultats sportifs de l’équipe. En revanche, si les blessés sont toujours aussi nombreux au moment de défier le Borussia Dortmund à deux reprises en 8es de finale de la Ligue des Champions, nul doute que l’inquiétude sera bien plus importante au Paris Saint-Germain. Surtout quand on sait que les années précédentes, Paris a toujours dû composer sans plusieurs joueurs majeurs lors des matchs décisifs de C1…