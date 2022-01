PSG : Ndombélé à Paris, mauvaise nouvelle !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG est bien avancé pour une possible venue de Tanguy Ndombélé cet hiver. Néanmoins, le club parisien devait profiter de janvier pour dégraisser son effectif et peine à réussir sa tâche. Cela va compliquer la conclusion du dossier Ndombélé.

Le PSG a beau avoir un budget très solide et une situation financière confortable, il reste un club comme un autre qui doit gérer efficacement son noyau. Pour ce mercato hivernal, Leonardo avait fait des ventes et du dégraissage de l'effectif la priorité du club parisien. Il avait fixé un objectif de 100 millions d'euros de ventes pour le mois de janvier. Une barre qui semble bien difficile à atteindre pour le PSG. Les clubs capables de s'offrir ses joueurs et leurs salaires ne courent pas les rues tandis que ces indésirables parisiens se sentent bien à Paris. Le PSG s'est résolu à prêter certains éléments comme Rafinha à la Real Sociedad ou Sergio Rico à Majorque, mais cela pourrait ne pas suffire.

Pas de dégraissage, pas de Ndombélé ?

Malgré sa volonté de vendre à tout prix, Paris est resté actif dans le recrutement notamment pour renforcer son milieu. Le PSG est bien parti pour enrôler Tanguy Ndombélé en provenance de Tottenham. Tous les éléments semblent réunis pour conclure au plus vite ce dossier, mais les difficultés du PSG pour vendre ses joueurs et réduire son effectif risquent de faire capoter l'opération. C'est ce que révèle Marc Mechenoua, correspondant du PSG pour Goal.

Pas d’avancée dans le dossier Ndombele. Les discussions tournent toujours d’un échange de joueurs. Pour envisager une autre option, il faudra que Paris dégraisse. Il reste huit jours pour trouver une solution. #PSG @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) January 22, 2022

En d'autres termes, il y a embouteillage dans le groupe parisien, notamment au milieu. Un accord et un échange sont toujours possibles, mais Tottenham est un club réputé difficile en affaires. Si Paris doit vendre pour recruter, au vu des problèmes parisiens dans le domaine, Ndombélé n'est pas encore arrivé à Paris.