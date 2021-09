PSG : Navas vs Donnarumma, Thierry Henry sait qui va gagner

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Samedi après-midi, Gianluigi Donnarumma a fêté sa première titularisation avec le PSG contre Clermont au Parc des Princes (4-0).

Dans l’ombre de Keylor Navas depuis le début de la saison, le champion d’Europe italien a profité du long voyage du Costaricien, de retour de sélection en fin de semaine, pour débuter contre Clermont. Peu inquiété, Gianluigi Donnarumma a fait le job dans les buts du Paris Saint-Germain. Il sera maintenant très intéressant de voir quel choix sera fait par Mauricio Pochettino pour la première journée de la Ligue des Champions, cette semaine contre Bruges. Une féroce concurrence va logiquement se mettre en place entre Donnarumma et Navas. Publiquement, le coach parisien Mauricio Pochettino a refusé de nommer un n°1 et un n°2, affirmant que tout allait se jouer au feeling et à la forme de l’un et de l’autre, semaines après semaines.

Henry vote Donnarumma

Mais pour Thierry Henry, consultant pour Prime Video et présent au Parc des Princes samedi après-midi, il est clair que Gianluigi Donnarumma, 22 ans et un potentiel incroyable, est destiné à devenir tôt ou tard le gardien titulaire du Paris Saint-Germain. S’il veut garder sa place, Keylor Navas va devoir cravacher. « Navas ou Donnarumma ? Le coach va commencer à transpirer, car y aura des décisions à prendre. A un moment donné, vu l’âge, Donnarumma va s’imposer, même si Navas s’est bien débrouillé. Qui va jouer ? Dans quelle compétition ? Je ne sais pas. Donnarumma, je ne le connaissais pas trop, je n’avais pas beaucoup regardé l’AC Milan. Il m’a fait forte impression à l’Euro et ce que j’aime avec lui c’est qu’il calme sa défense, c’est super important » a lancé le champion du monde 1998, convaincu par le potentiel hors du commun de Gianluigi Donnarumma, le futur titulaire du PSG au poste de gardien de but selon Thierry Henry.