PSG : Navas vexé et prêt à quitter Paris ?

Excellent au PSG depuis deux ans, Keylor Navas a vu un sérieux concurrent débarquer avec la signature de Gianluigi Donnarumma.

La gestion des gardiens va être difficile pour le Paris Saint-Germain dans les jours à venir avec deux gardiens d’un tel niveau. Selon les informations de Todo Fichajes, le débat pourrait être rapidement réglé dans la mesure où Keylor Navas n’apprécierait pas du tout le recrutement de Gianluigi Donnarumma. Et pour matérialiser son agacement, l’ancien gardien du Real Madrid aurait purement et simplement demandé aux dirigeants du Paris Saint-Germain de le vendre. Deux ans après son arrivée en provenance du Real et malgré des prestations superbes, notamment en Ligue des Champions, Keylor Navas a donc de grandes chances de faire ses valises. La Série A apparaît à ce jour comme la destination la plus probable pour l’international costaricien.

Le média espagnol dévoile que trois clubs italiens sont intéressés par le profil de Keylor Navas au mercato : l’AS Roma, le Milan AC et la Juventus Turin. Certaines pistes sont toutefois à prendre avec des pincettes. Il apparaît à ce jour, par exemple, assez improbable de voir l’AC Milan se positionner sur Keylor Navas dans la mesure où le club lombard a officialisé le recrutement de Mike Maignan en provenance du LOSC pour 15 ME afin de succéder à Gianluigi Donnarumma, justement. Quant à l’AS Roma, il est vrai que le club de la Louve doit remplacer Pau Lopez, qui va signer à Marseille sous la forme d’un prêt avec une option d’achat avoisinant les 15 ME. Mais la priorité de José Mourinho se nomme Rui Patrico, encore excellent avec le Portugal à l’Euro. Reste la piste de la Juventus Turin, où l’international polonais Szczęsny peine à faire l’unanimité. Il a toutefois la confiance du nouveau coach Massimiliano Allegri. Reste à savoir où rebondira Keylor Navas, qui pourrait être vendu en cas d’offre à 10 ME cet été par le PSG.