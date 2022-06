PSG : Navas va rester, Donnarumma a été prévenu

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Confronté à une alternance cette saison au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma n’a pas apprécié la concurrence avec Keylor Navas. L’Italien a sûrement demandé du changement à ses dirigeants, qui lui ont annoncé la couleur pour le prochain exercice.

Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas sont sur la même longueur d’onde. Les deux gardiens du Paris Saint-Germain, contraints d’accepter l’alternance mise en place par l’entraîneur Mauricio Pochettino, ont mal vécu ce type de cohabitation. Et ont tous les deux exprimé la nécessité d’un changement pour la saison prochaine. Dans la mesure où l’Italien a pris l’avantage en fin d’exercice, on pouvait s’attendre à un départ de son concurrent, lequel avait pourtant partagé sa volonté de rester.

Navas refuse de partir

« Dans mon club, j'ai un contrat de deux ans et ça veut tout dire, annonçait Keylor Navas au début du mois. Nous devons continuer à travailler. Nous verrons ce qui se passera dans le futur, je pense que c'est difficile. J'ai toujours été un combattant et j'aime les défis. J'ai deux ans de contrat, je pense à l'équipe nationale et à continuer à Paris, je ne vois pas d'autre option. Dans aucune équipe on ne peut vous garantir une place de titulaire. Quand on sait qu'on peut commencer chaque match, c'est normal qu'on n'aime pas vivre une situation comme celle qu'on a eue cette année. »

🎙️🔴🔵 @gigiodonna1 : « Heureux de remporter mon premier titre avec le Paris Saint-Germain ! » 🏆 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 19, 2022

Si le Costaricien persiste, les deux gardiens de haut niveau se dirigent vers une nouvelle saison ensemble. Cela n’a pas l’air de trop affecter l’ancien portier du Real Madrid. Mais de son côté, Gianluigi Donnarumma pourrait réagir autrement. Conscient de la situation, le président Nasser Al-Khelaïfi l’a donc rassuré. « Une saison difficile pour lui ? C'est vrai, mais nous parlons du meilleur joueur de l'Euro, a rappelé le dirigeant à La Gazzetta dello Sport. Il est fantastique en tant que personne, athlète et professionnel. Alors, lui et nous savons comment vont les choses. » Sans surprise, l’international italien devrait rester numéro 1.