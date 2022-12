PSG : Navas, une trahison que Paris ne peut accepter

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Complètement déclassé dans la hiérarchie des gardiens de but du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc, Keylor Navas pourrait jouer un bien vilain tour au PSG lors du prochain mercato.

Contrairement à la saison passée où la concurrence entre les gardiens de but a pu poser problème entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, la hiérarchie est très claire cette saison. L’Italien est le titulaire indiscutable dans la cage, alors que le Costaricien est son remplaçant de luxe. Mais pour combien de temps encore ? Sous contrat jusqu’en 2024, le portier de 35 ans n’a pas réussi à trouver une porte de sortie à la hauteur de ses attentes l’été dernier. Mais peut-être que cet hiver, l’ancien du Real Madrid trouvera un nouveau club, et pourquoi pas en Allemagne ? Selon les médias locaux, le Bayern Munich aurait en tout cas coché le nom de Navas pour compenser la blessure de Manuel Neuer, forfait pour la suite de la saison après s’être cassé une jambe durant ses vacances au ski.

Selon le site Ran, Navas est une vraie option pour Munich, même si la prochaine confrontation entre le Bayern et le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions pourrait compliquer les choses. En tout cas, le nom de Keylor Navas circule au Bayern, comme celui de Dominik Livakovic, le gardien croate qui brille de mille feux durant la Coupe du Monde 2022 et qui jouera mardi contre l'Argentine de Lionel Messi pour une place en finale.

Le Bayern Munich étudie toutes les options

Ces deux noms ne sont pour l’instant que des rumeurs, car le Bayern pense d’abord à trouver une solution en interne pour oublier l’absence de Neuer. Pour cela, Sven Ulreich sera la première solution. Après avoir bien suppléé Neuer depuis son arrivée à Munich en 2015, le portier de 34 ans pourrait donc avoir un rôle clé à jouer en deuxième partie de saison. Mais s’il venait lui aussi à se blesser, le Bayern se retrouverait alors sans gardien de haut de niveau, avec le seul Johannes Schenk (19 ans) comme option. C’est donc pour éviter de se retrouver dans cette situation problématique que le Bayern veut recruter un gardien lors du prochain mercato. Outre Navas ou Livakovic, Munich pense aussi rapatrier Alexander Nübel, prêté à l’AS Monaco. Un deal pas simple à réaliser sachant que Monaco ne voudra pas lâcher son portier en cours de saison et que Nubel ne veut pas revenir au Bayern en tant que numéro deux. Après, Julian Nagelsmann et le directeur sportif Hasan Salihamidzic trouveront peut-être les arguments pour le convaincre.