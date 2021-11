PSG : Navas prépare ses valises, Donnarumma a gagné !

En concurrence avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas envisage sérieusement de quitter le Paris Saint-Germain. Cette information survient quelques jours seulement après la grosse déclaration du gardien de l’Italie.

Mauricio Pochettino a beaucoup de mal à choisir entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas depuis le début de la saison. Le PSG lui a mis un autre gardien de haut niveau dans les pattes, qui plus est le meilleur joueur de l’Euro l’été dernier. L’entraîneur argentin doit trancher entre le grand espoir en pleine bourre, Donnarumma, et l’expérience, Navas, qui ne l’a jamais déçu et surtout, qui a le soutien des Sud-Américains du vestiaire. Pour le moment, Mauricio Pochettino a opté 7 fois pour Gianluigi Donnarumma contre 11 fois pour Keylor Navas. Cette incertitude commence à peser sur le portier de l’Italie. Il l’a fait savoir publiquement samedi dernier. « Ça me perturbe surtout à titre personnel », a confié l’ancien gardien de l’AC milan, qui pourrait bien être soulagé d’un poids très prochainement.

نافاس يفكر جدياً بالرحيل .. لكن ليس هناك أي قرار من اللاعب او النادي



Navas is seriously considering leaving, but there is no decision from the player or the club pic.twitter.com/TgdbjvibaT