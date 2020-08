Dans : PSG.

Le PSG a publié jeudi soir un communiqué sur l'état de santé de certains de ses joueurs au lendemain de la victoire face à l'Atalanta.

Le quart de finale de la Ligue des champions remporté mercredi soir à Lisbonne contre Bergame a laissé des traces au sein de l'effectif parisien, et c'est notamment le cas de Keylor Navas, remplacé en fin de match par Sergio Rico, qui inquiète. « Keylor Navas est sorti du match mercredi soir avec une douleur aux ischios jambiers droits survenue sur un dégagement. L’examen clinique et l’RM ont confirmé une lésion du biceps fémoral. Une réévaluation clinique sera faite samedi mais la participation au match de mardi est incertaine. Thiago Silva a fini le match avec une contracture des ischios jambiers droits dont l’examen clinique et l’IRM confirment une lésion de bas grade et un optimisme pour la participation mardi. Marco Verratti continue son travail quotidien en piscine et sur vélo. Une réévaluation sera faite samedi. Layvin Kurzawa continue son programme de reprise en salle et sur le terrain », indique le PSG. Concernant Kylian Mbappé, il semble que désormais ce dernier postule à une place de titulaire mardi prochaine pour le compte des demi-finales.