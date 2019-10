PSG : Navas est parfait, il se lance un défi pour le prouver

Dans : PSG, Ligue 1.

Après plusieurs années consécutives d’incertitudes au poste de gardien de but liées aux performances irrégulières de Trapp, Areola ou encore de Buffon, le Paris Saint-Germain a définitivement réglé le problème cet été au mercato. En effet, Leonardo a réalisé le gros coup en s’offrant Keylor Navas en provenance du Real Madrid pour 15 ME. Depuis son arrivée dans la capitale, le Costaricien fait l’unanimité, aussi bien pour ses performances sportives que pour son charisme et son comportement absolument irréprochable dans le vestiaire.

Mais en réalité, l’ancien du Real Madrid n’est pas encore parfait à 100 %. En effet, il ne maîtrise pas encore la langue française. Mais comptez sur lui pour remédier à ce bug au plus vite. « Avec la trêve internationale, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais j'ai toujours l'intention d'étudier et d'apprendre le français pour communiquer avec tout le monde. Il faut apprendre la langue. C'est un défi personnel » a confié Keylor Navas au Parisien, comme pour prouver qu’il souhaite s’inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain, où il officie clairement dans la peau d’un leader. Ce qui n’a pas toujours été le cas au Real Madrid malgré les trois victoires en Ligue des Champions sous les ordres de Zinedine Zidane.