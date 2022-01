PSG : Navas, Donnarumma, un choix fou de Pochettino face au Real ?

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

En concurrence cette saison dans les buts du PSG, qui de Gianluigi Donnarumma ou de Keylor Navas sera présent dans les buts parisiens pour affronter le Real Madrid ? Mauricio Pochettino pourrait s’abstenir de faire un choix.

Alors que le mercato s’apprête à boucler ses portes d’ici 4 jours, le mois de février et la Ligue des champions se rapprochent à grands pas. Le 15 février, le Paris Saint-Germain recevra le Real Madrid dans le choc de ces 8e de finale. Mais il y a encore plusieurs interrogations sur la composition de départ de Mauricio Pochettino, et surtout au poste de gardien de but. L’arrivée du champion d’Europe italien, Gianluigi Donnarumma, a totalement bousculé la hiérarchie dans les buts parisiens. Depuis le début de saison, l’ancien portier de l’AC Milan et Keylor Navas se partagent le temps de jeu. Le Costaricien a disputé 18 rencontres et encaissé 17 buts contre 13 matchs et 9 buts pris pour le gardien de 22 ans, désigné meilleur joueur de l’Euro 2020. En Ligue des champions, chacun a pris part à 3 matchs.

Donnarumma-Navas : Un à l’aller, un au retour ?

Les nouvelles sont rassurantes pour Gianluigi Donnarumma. Ses proches assurent qu'il ne devrait pas manquer plus de 10 jours d'entraînement avec le #PSG #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 25, 2022

RMC Sport dévoile une petite surprise à laquelle pense Mauricio Pochettino. L'entraineur parisien pourrait ne pas faire de jaloux face au Real Madrid. Gianluigi Donnarumma (3 buts encaissés cette saison en C1) aurait la possibilité de jouer le match aller et Keylor Navas (4 buts encaissés) le retour à Santiago Bernabeu le 9 mars, ou inversement. Cette décision peut bien sûr évoluer en fonction du Covid-19, des blessures ou autres, ce qui faciliterait la réflexion de Pochettino. En attendant, le Paris Saint-Germain a 3 rencontres à disputer avant son choc européen (Nice en Coupe de France, Lille et Rennes en Ligue 1). Face aux Aiglons, les deux portiers concernés seront absents. En attendant de savoir lequel sera titulaire le 15 février, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi devraient bien être présents pour accueillir Karim Benzema et sa bande.