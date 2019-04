PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne rigole plus, jusqu'à 10 départs prévus au mercato !

Dans : PSG, Mercato.

Suite à un nouvel échec cuisant en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à faire le grand ménage au sein de son effectif.

Le Trophée des Champions, c’est fait. La Ligue 1 aussi. Maintenant, le club de la capitale n’a plus qu’un seul objectif en tête : remporter la Coupe de France contre Rennes samedi pour sauver un peu son exercice. Après, il sera l’heure du grand chantier du mercato. Si plusieurs recrues seront attendues par Thomas Tuchel, le PSG va d’abord s’occuper de gérer son groupe, où « dix joueurs pourraient faire leurs valises », selon Le Parisien.

La fin pour Rabiot, Buffon et Alves ?

Il y a d’abord les joueurs en fin de contrat. Adrien Rabiot en tête. Placardisé depuis plusieurs mois, le milieu va partir à l’étranger, et possiblement à Barcelone. Gianluigi Buffon et Dani Alves arrivent aussi en fin de bail. Concernant le gardien de 41 ans, le flou règne toujours, alors que sa prolongation d’une année optionnelle semblait en bonne voie avant sa sortie de route en C1. Pour le Brésilien, le dénouement n’a pas encore été trouvé : le PSG lui offrant un an de plus, l’ancien du Barça en réclamant deux. Faute d’accord, le défenseur peut aller voir ailleurs l’été prochain.

Renflouer les caisses avec les indésirables

D’autres joueurs à contrat court (2020) ne sont pas fixés sur leur avenir. C’est le cas d’Edinson Cavani, qui pourrait être poussé dehors en cas de bonne offre au mercato. Pour Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, le futur ne s'écrit déjà plus à Paris, sachant que le Belge et le Français n’ont pas convaincu Tuchel. Avec ses deux défenseurs, pistés à l’étranger, le PSG espère récupérer 25 millions d’euros par tête. Une somme de 15 ME pourrait suffire pour valider le transfert de Christopher Nkunku, qui refuse de prolonger tout en ayant des envies d’ailleurs.

Enfin, il reste les dossiers Eric Choupo-Moting, Julian Draxler et Stanley Nsoki. Trois remplaçants qui pourraient faire les frais des arrivées estivales. Autant dire que le chamboule-tout se met petit à petit en place au sein du PSG.