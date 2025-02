PSG ‍: Nasser Al-Khelaïfi menace de démissionner ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très critiqué ces derniers jours pour son immense influence dans les instances, Nasser Al-Khelaïfi pourrait se mettre en retrait du monde du football selon les déclarations du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

Président du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée du Qatar en 2011, Nasser Al-Khelaïfi a rarement été épargné par les médias. Les critiques ont été nombreuses au fil des éliminations en Ligue des Champions et des choix controversés, que ce soit en ce qui concerne les joueurs mais aussi les entraîneurs recrutés. Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi est une nouvelle fois la cible de nombreuses critiques, mais cela ne concerne pas, cette fois, son travail au Paris Saint-Germain. Au contraire, le club de la capitale se porte impeccablement avec à sa tête un binôme complémentaire composé de Luis Campos et de Luis Enrique. En revanche, l’omnipotence du président parisien dans les instances, ainsi que ses nombreuses casquettes, lui valent de vives critiques.

⚽️⚡️ DOCUMENT EXCEPTIONNEL @Cdenquete



Nasser al-Khelaïfi (PSG) à John Textor (OL) : "Tu es un cowboy qui vient de nulle part et tu viens nous parler ?"



Les images de la réunion explosive entre les présidents du foot français pour les droits TV de la Ligue 1 💥 #JT20h pic.twitter.com/wACM1qO1fe — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) February 19, 2025

Et à en croire Aleksander Ceferin, président de l’UEFA proche de Nasser Al-Khelaïfi, tout ce stress pourrait tout simplement conduire à une mise en retrait du monde du football de la part du président du PSG à l’avenir. « J’étais au match PSG-Manchester City. A 0-2, mon ami Nasser Al-Khelaïfi m’a dit qu’il ne savait pas s’il continuerait à travailler dans le football. À cause de tout le stress qu’il affrontait » a révélé le patron de l’UEFA dans un entretien accordé au média slovène Delo. Il faut dire qu’en plus d’être le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a de multiples casquettes : patron de BeInSports, ministre sans étiquette du Qatar, président de l’association des clubs européens mais aussi très impliqué dans le monde du tennis.

Al-Khelaïfi songerait à démissionner

A l’heure où Nasser Al-Khelaïfi est par ailleurs mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires, le dirigeant parisien pourrait donc choisir ce moment pour souffler et quitter son poste de président du PSG. Un départ qui, même si Nasser Al-Khelaïfi a été très critiqué ces dernières années, laisserait un immense vide et poserait la question de son successeur. Du côté de l’Emir du Qatar en revanche, on continue d’accorder une confiance totale à « NAK » et cela n’est pas près de changer à priori. Si ce dernier décide de partir de lui-même, il n’y aura toutefois pas d’autre choix que de lui trouver un remplaçant et la tâche s’annonce immense.