PSG ‍: Nasser Al-Khelaifi évite l'explosion

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'avenir de Luis Campos au Paris Saint-Germain n'a toujours pas été réglé officiellement à la veille du déplacement de l'équipe de Luis Enrique. Mais Nasser Al-Khelaifi a visiblement avancé dans ce dossier.

Le PSG jouera mardi à Anfield son avenir européen, et malgré la défaite de la semaine passée au Parc des Princes, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers pensent pouvoir renverser Liverpool. Mais, dans les coulisses du club de la capitale, un dossier est toujours en attente et pourtant il a une importance énorme pour le Paris Saint-Germain, il s'agit bien évidemment de la suite de la carrière de Luis Campos chez les champions de France. Le patron du recrutement parisien arrive à la fin de son contrat et pour l'instant, il n'a pas prolongé, alors même que les Ultras du PSG ont affiché une banderole réclamant à ce que le Portugais reste à son poste. Si cette décision traîne, c'est que Nasser Al-Khelaifi a discrètement contacté Andrea Berta, qui depuis janvier n'est plus le directeur sportif de l'Atlético de Madrid. Mais, d'un seul coup, tout vient subitement de changer et la venue de l'ancien dirigeant des Colchoneros n'est plus d'actualité.

Le PSG a fait son choix

En effet, alors que l'Italien semblait en route vers Paris, Sky Sports annonce ce lundi que finalement Andrea Berta a donné son accord aux dirigeants d'Arsenal pour venir remplacer Edu, sur le départ de son poste de directeur sportif des Gunners. D'autres journalistes anglais confirment cette décision, et ils précisent que si Andrea Berta a choisi de rejoindre le club de Premier League, c'est notamment parce que le PSG lui avait finalement refermé la porte. Autrement dit, après réflexion, Nasser Al-Khelaifi a fait le choix de la stabilité en conservant Luis Campos, ce dernier ayant reçu le soutien très ferme de Luis Enrique. Alors que les deux hommes n'étaient pas les meilleurs amis du monde, lorsque le technicien espagnol est arrivé à Paris, depuis, leur relation est devenue idéale et fonctionne pour la plus grande satisfaction de tout le monde.

Paris a changé d'ère et Luis Campos peut bosser tranquille

Il est vrai que les deux derniers mercatos ont montré que Luis Campos n'avait rien perdu de son flair de recruteur, et surtout, il a réussi à la fois à faire le vide dans l'effectif parisien, et à obtenir les signatures attendues, telle celle de Khvicha Kvaratskhelia, alors qu'Aurelio De Laurentiis freinait des quatre fers pour ne pas vendre la star géorgienne. Autrement dit, le Paris Saint-Germain ne va pas faire une énième révolution et le mercato de la saison prochaine peut déjà se préparer dans la sérénité. Le PSG a changé, il va falloir s'y faire.