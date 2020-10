PSG : Nasser Al-Khelaïfi condamné ? Réponse vendredi

Dans : PSG.

Même si le scandale du FIFA Gate ne concerne pas directement le Paris Saint-Germain, l’implication de Nasser Al-Khelaïfi dans cette sombre histoire fait couler beaucoup d’encre autour du club de la capitale française...



En septembre dernier, le Tribunal pénal fédéral suisse avait tenu une audience d'une dizaine de jours pour entendre toutes les parties concernées par cette affaire. Pour rappel, le président du PSG est suspecté d’avoir utilisé une villa de luxe en Sardaigne pour convaincre Jérôme Valcke, alors numéro deux de la FIFA, de céder les droits des Coupes du Monde 2026 et 2030 au groupe beIN Sports en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Dans cette enquête, qui traite une affaire datée de 2013, le procureur explique notamment que NAK a incité Valcke à commettre « une mauvaise gestion criminelle aggravée ».

Pour cela, il aurait acquis cette fameuse Villa Bianca contre un chèque de cinq millions d’euros via une société d’un proche collaborateur, avant de la mettre à la disposition de l’ancien bras droit de Sepp Blatter. Tout cela en l'échange d’un contrat record de 480 millions de dollars entre beIN et la FIFA. Si les deux hommes nient bien entendu ces faits de corruption, en évoquant « un arrangement strictement privé », Al-Khelaifi risque 28 mois de prison, alors que Valcke peut écoper de trois ans de prison… Selon les informations du site Insideworldfootball, les peines finales pour l'ancien dirigeant de la FIFA et le membre de l'UEFA seront données ce vendredi par la justice suisse. Un verdict très attendu du côté du PSG...