PSG : Narguer le Barça avec Neymar, le plan d'Al-Khelaïfi dévoilé

Dans : PSG.

Un accord a été trouvé entre Neymar et le Paris Saint-Germain pour la prolongation de l’international auriverde dans la capitale française.

Une grande nouvelle pour le PSG, qui souhaite officialiser ce coup spectaculaire au plus vite. A en croire les informations obtenues par UOL Esporte, l’objectif de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Emir du Qatar est de frapper un énorme coup marketing et politique avec l’annonce de la prolongation de Neymar. Et pour cela, rien de tel que de lever le suspense quelques jours seulement avant le choc entre le PSG et… le FC Barcelone, en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Le média brésilien croit savoir que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi y verraient un joli signe du destin.

Un pied de nez au Barça

« Pour le club français, le renouvellement du contrat de Neymar, juste avant le duel contre le Barça, signifie une victoire politique sur le rival qui l’a le plus dérangé depuis l’arrivée du n°10 au club. Un nouveau contrat était considéré comme presque impossible il y a deux ans. La première discussion sur la prolongation a eu lieu à Lisbonne, en août, lorsque le PSG a disputé la finale de la Champions League. Depuis lors, les négociations entre le père de Neymar, Pini Zahavi et le président Nasser Al-Khelaifi, se sont déroulées positivement » explique le média brésilien, pour qui le Paris Saint-Germain a bien l’intention de provoquer Barcelone comme jamais en annonçant la prolongation de Neymar quelques jours avant le choc au Camp Nou en Ligue des Champions. Un joli pied de nez au Barça, alors que la tension est à son paroxysme entre les deux clubs en raison de l’intérêt quasi officiel du champion de France en titre pour Lionel Messi…