PSG : Naples, Real Madrid ou PSG, Edinson Cavani a tranché !

Edinson Cavani à Naples selon la presse italienne, Edinson Cavani au Real Madrid selon la presse espagnole, l'avenir d'El Matador passionne nos voisins, et cela d'autant plus fort que l'attaquant uruguayen ne communique pas sur ce sujet. Ou du moins officiellement. Car si Edinson Cavani est resté silencieux depuis le Mondial, qu'il a quitté blessé, ses proches font eux passer des messages très concrets.

Et si l'on en croit Canal-Supporters, malgré une légitime désillusion, Edinson Cavani a clairement décidé de son avenir, quoi qu'en disent certains membres de son clan rapproché. « Si Cavani a été déçu du discours tenu par les dirigeants parisiens à son égard cette saison, au point d’envisager sérieusement un départ, ce dernier ne s’imagine plus quitter le Paris Saint-Germain. Et ce malgré les informations distillées à droite à gauche par son entourage. Le Napoli reste le club le plus insistant pour essayer de récupérer son ancien numéro 9 lors de cette intersaison, même si les chances de le recruter sont (quasi) nulles », précise le média spécialisé dans le Paris Saint-Germain. Autrement dit, Thomas Tuchel pourra compter sur Edinson Cavani cette saison.