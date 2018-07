PSG : Naples met le paquet pour convaincre Di Maria

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Envisagé depuis quelques jours, le transfert d’Angel Di Maria à Naples pourrait prendre de l’ampleur.

En effet, le club italien a décidé de tenter sa chance pour faire plaisir à son nouvel entraineur Carlo Ancelotti. Pas certain de pouvoir convaincre financièrement le PSG de lâcher son ailier argentin, le Napoli va tout de même d’abord tenter de gagner la confiance du joueur, avant d’éventuellement passer à l’action. Sport Mediaset annonce en effet que des premiers contacts ont eu lieu entre les dirigeants napolitains et l’entourage de Di Maria, pour leur faire part de leur proposition.

Il s’agit d’un contrat de trois ans avec un salaire de 5 ME par an. Un très bel effort qui pourrait convaincre l’international argentin, bien conscient qu’il ne pourra pas gagner autant qu’au PSG, mais qu’il bénéficierait d’un statut de titulaire en Campanie. L’ancien du Real Madrid serait donc tenté par une aventure en Italie, où il retrouverait celui qui a été son coach chez les Merengue. Reste désormais le plus difficile à faire, à savoir effectuer une proposition à même de convaincre le PSG de lâcher Di Maria, alors que ce départ n’est pas forcément prévu par les dirigeants parisiens pour cet été.