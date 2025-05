PSG ‍: Naples est bouillant et contacte Donnarumma

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a la tête logiquement concentrée sur sa finale de Ligue des champions mais prépare déjà quelques coups sur le marché des transferts. Mais qui dit arrivées dit aussi départs.

Le Paris Saint-Germain est toujours un club à suivre lors des périodes de mercato. Cet été, le club de la capitale ne manquera pas de chantiers à régler. Luis Enrique est toujours à la recherche de plus-values à apporter à son effectif. L'entraineur espagnol du Paris Saint-Germain aime apporter de la concurrence. Surtout à des joueurs qui commenceraient à avoir la tête ailleurs. L'idée est de ne jamais être surpris sur le marché des transferts. Pour le moment, un élément phare du PSG n'a toujours pas prolongé son contrat : Gianluigi Donnarumma. Tout devrait se décanter après la finale de la Ligue des champions face à l'Inter. En attendant, certains clubs de Serie A veulent tenter leur chance pour enrôler l'ancien de l'AC Milan.

Donnarumma, le Napoli va tenter le coup à fond

Selon les informations de TMW, le Napoli fera très prochainement une offre à Gianluigi Donnarumma. Antonio Conte a eu des garanties de la part de sa direction pour prolonger l'aventure et pense son club capable de rafler la mise dans ce dossier. Reste à savoir si elle fera mouche. Donnarumma est très attaché au PSG et fait pour le moment d'une prolongation de contrat sa priorité. Sa finale contre l'Inter changera pas mal de choses. En cas de contre-performance, un départ ne serait pas à écarter. Le Napoli, qui vient de remporter le championnat d'Italie, voudra continuer sur sa lancée, avec en plus de belles ambitions en Europe. En fin de contrat en juin 2026 avec le PSG, Donnarumma est estimé à moins de 40 millions d'euros. Une belle affaire à tenter pour les champions d'Italie, qui veulent frapper fort cet été pour avoir une équipe compétitive en Ligue des Champions la saison prochaine.