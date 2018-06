PSG : Naples attaque et lâche 25 ME pour Areola

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Avec l’arrivée de Gianluigi Buffon, il y a clairement un gardien de trop à Paris. Qui va en faire les frais ?

Kevin Trapp ne croule actuellement pas sous les offres après une saison mitigée. Tout le contraire d’Alphonse Areola, qui a un sérieux courtisan en Italie. A l’heure où le PSG doit vendre pour équilibrer ses comptes aux yeux de l’UEFA, même s’il n’est pas freiné dans son recrutement, l’intérêt de Naples n’est pas anodin. Antero Henrique a récemment sorti les gros yeux en demandant 40 ME lors d’un rendez-vous en Italie afin de traiter plusieurs dossiers.

La réponse du Napoli n’a pas tardé, puisque Gianluca Di Marzio et Paris United annoncent qu’une offre de 25 ME a été effectuée. Pour un gardien formé au club et qui pourrait avoir du mal à accepter d’être un second couteau, même derrière l'immense Buffon, après avoir connu une saison comme titulaire, il s’agit d’une très jolie somme. Naples fait miroiter au joueur un salaire de 3,5 ME par an, afin de le convaincre de lâcher le PSG, même s’il faudra certainement attendre la fin de la Coupe du monde pour connaître la véritable volonté d’Areola. En attendant, Paris espère de son côté une offre rehaussée et dépassant les 30 ME pour envisager la vente de son gardien français.