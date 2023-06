PSG ‍: Nagelsmann n’est pas libre, le Qatar doit payer

Dans : PSG.

En finale avec Luis Enrique pour devenir le prochain entraîneur du PSG, Julian Nagelsmann n’est pas libre de tout contrat. Le Bayern Munich ne fera pas de cadeau au PSG.

A la recherche d’un successeur à Christophe Galtier, lequel a été informé mardi de son départ du Paris Saint-Germain par Luis Campos, le club de la capitale explore plusieurs pistes. Deux noms reviennent avec beaucoup d’insistance, ceux de Luis Enrique et de Julian Nagelsmann. L’ancien entraîneur du FC Barcelone et l’ex-coach du Bayern Munich sont les deux grands favoris pour prendre la succession de Christophe Galtier.

Comme indiqué par L’Equipe, Julian Nagelsmann est attendu à Paris afin de poursuivre les négociations avec l’état-major du PSG, ce qui ne veut pas dire qu’un accord a été trouvé pour le moment. Au contraire de Luis Enrique, libre comme l’air après son limogeage de la sélection espagnole, Julian Nagelsmann n'est pas sans contrat. En effet, le média germanique TZ nous apprend que l’entraîneur allemand est toujours lié contractuellement au Bayern Munich. Malgré la nomination de Thomas Tuchel à sa place il y a quelques mois, Julian Nagelsmann est toujours sous contrat avec le club bavarois.

Le Bayern réclame 8 à 10 ME au PSG pour Nagelsmann

Une méthode de plus en plus utilisée par les clubs, qui continuent de payer mensuellement leur entraîneur en attendant qu’ils trouvent un nouveau projet, ce qui leur permet d'éviter de signer un trop gros chèque d’un coup dans le cadre d’un limogeage. Dans le cas de Julian Nagelsmann, l’Allemand perçoit 8 millions d’euros par an. Avec un contrat de trois ans, le Bayern Munich aurait été contraint de payer 24 millions d’euros en cas de limogeage.

Ce contrat liant Nagelsmann au Bayern n’arrange pas vraiment le PSG car comme indiqué par TZ, le champion d’Allemagne est dans son droit de réclamer une indemnité de transfert pour laisser filer l’entraîneur de 35 ans à Paris. Et c’est exactement ce qui est en train de se passer puisque le média affirme que le Bayern Munich exige 8 à 10 millions d’euros pour laisser filer Julian Nagelsmann au PSG. Une somme qui va s’ajouter à celle que Paris va devoir verser à Christophe Galtier dans le cadre de son licenciement et qui va donc faire monter la note pour le Qatar, habitué à signer des chèques pour les entraîneurs ces dernières années. Une mauvaise habitude qui met en lumière la gestion chaotique des coachs dans la capitale française…