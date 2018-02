PSG : Nacho seul face à Neymar, Zidane n’est pas fou…

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Convaincant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, Neymar représentera le principal danger pour le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Côté madrilène, on a donc forcément prévu un plan pour neutraliser le Brésilien. En ce qui concerne le match aller ce mercredi à Santiago Bernabeu, les Merengue ne pourront pas compter sur le latéral droit titulaire Dani Caravajal, suspendu. C’est donc Nacho qui devrait se retrouver au duel face à l’attaquant parisien. Mais tout comme Daniel Bravo, on se doute que l’entraîneur Zinédine Zidane ne laissera pas son défenseur seul contre Neymar.

« Les Parisiens ne sont pas favoris, mais ils ont l’équipe pour les battre. Dès le match aller, ils peuvent faire la différence, a annoncé le consultant interrogé par Le Figaro. Neymar m’impressionne par sa capacité à tout assumer et à répondre aux attentes. Il a la rage de vaincre. Mercredi, c’est un fauve qu’on verra sur la pelouse. Avec lui, le PSG peut frapper un grand coup et gagner au Bernabeu. Zidane a prévu un plan spécial pour l’arrêter. Il est imprenable en un contre un et ils vont s’y mettre à plusieurs pour le stopper et l’intimider. » En rentrant dans l’axe, Neymar croisera probablement la route de son compatriote et coéquipier en sélection Casemiro.