PSG : Mukiele arrive à Paris, Galtier n'ose pas le dire

Le PSG cherche une doublure à Achraf Hakimi depuis le départ de Colin Dagba à Strasbourg. Le club de la capitale est proche de trouver son bonheur à Leipzig.

Le mercato du PSG s'accélère depuis quelques heures. Après avoir annoncé l'arrivée d'Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims, les champions de France veulent rapidement enchainer. Si des dossiers trainent en longueur, comme ceux de Renato Sanches (Lille), Milan Skriniar (Inter) ou encore Gianluca Scamacca (Sassuolo), le PSG continuer de prospecter ailleurs pour se renforcer. Après le départ de Colin Dagba en prêt à Strasbourg et le peu d'assurances que donne Thilo Kehrer, les champions de France veulent un nouveau latéral droit capable de jouer piston pour venir concurrencer Achraf Hakimi. Ces dernières heures, Foot Mercato et L'Equipe font état de négociations avancées avec Nordi Mukiele (24 ans).

Mukiele au PSG, la surprise du chef

Souvent associé ces dernières années au PSG, l'international français n'a jamais semblé aussi proche d'une arrivée à Paris. Selon les deux médias, Nordi Mukiele a tapé dans l'oeil de Luis Campos et devrait signer au PSG. Des négociations ont déjà lieu entre les parties concernées pour une arrivée prochaine dans la capitale. Mukiele n'est pas contre une arrivée chez les champions de France, surtout qu'il se sait ardemment désiré par Christophe Galtier. Le nouvel entraineur du PSG souhaite évoluer avec trois défenseurs et compte beaucoup sur ses pistons pour l'équilibre de son collectif. En quatre saisons à Leipzig, Mukiele compte 144 matches disputés toutes compétitions confondues. L'ancien de Montpellier a acquis un statut différent au fil du temps et se sent prêt à accepter le défi du PSG. Le site spécialisé précise notamment que le coût de l'opération ne devrait pas dépasser les 15 millions d'euros, Mukiele n'ayant plus qu'une année de contrat. Interrogé après la victoire du PSG contre Kawasaki, Christophe Galtier a reconnu que quelque chose se préparait : « Le club est à la recherche d'un piston qui pourra être polyvalent. Pour doubler le poste aujourd'hui, nous avons Dina Ebimbe, qui n'est évidemment pas un spécialiste du poste. Je ne peux pas vous commenter ce qu'il se passe en interne. Il y a des pistes qui sont très actives. Et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va venir nous rejoindre. »