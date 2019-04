PSG : MU se sert de Paris pour un énorme coup au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Ce mardi, le Daily Star ne laissait aucune place au doute : le Paris Saint-Germain s’est concrètement positionné pour recruter David De Gea, dont le contrat expire en juin 2020. Très intéressé par le profil de l’international espagnol, le club de la capitale aurait d’ores et déjà fait connaître à Manchester United ses intentions dans ce dossier. Pas vendeurs à la base, les Red Devils ne sont plus fermés à un départ de leur gardien, ce dernier n’ayant pas la volonté de prolonger. Mais selon ESPN, l’actuel 6e de Premier League veut frapper un très grand coup pour le remplacer.

MU veut Oblak pour remplacer De Gea

Et la priorité du club britannique serait tout simplement Jan Oblak, considéré par de nombreux spécialistes comme le meilleur gardien du monde. Or, le portier de l’Atlético Madrid a une clause libératoire fixée à 120 ME, et Manchester United devra donc faire sauter la banque pour le recruter. Ainsi, le prix de David De Gea, initialement fixé à 50 ME, pourrait être revu à la hausse afin de financer en partie la venue de Jan Oblak. Malheureusement pour le Paris Saint-Germain, qui ne pourra pas faire n’importe quoi lors du prochain mercato en raison de la menace du fair-play financier, qui plane toujours au-dessus du club. Reste maintenant à voir comment ce dossier bien délicat évoluera dans les prochaines semaines…