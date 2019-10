PSG : MU offre 47 ME, Leonardo devra faire mieux

Dans : PSG.

Très en vue avec le promu Brescia, Sandro Tonali (19 ans) ne devrait pas y rester très longtemps. Le milieu intéresse de nombreuses formations, dont le Paris Saint-Germain.

Ce pourrait être l’un des feuilletons du prochain mercato estival. Grand artisan de la montée de Brescia, Sandro Tonali poursuit sur sa lancée en Serie A. Sa cote ne cesse de grimper depuis quelques mois, à tel point que son prix serait déjà estimé à 50 M€. Le montant est conséquent et pourtant très loin de répondre aux exigences du promu. « L’autre jour, son agent et ses parents me parlaient de cette estimation à 50 M€, a récemment réagi le président de Brescia Massimo Cellino. J’ai répondu que pour moi, il valait 300 M€, ce qui signifie que je ne veux pas vendre. » Les courtisans de Tonali sont prévenus, il faudra miser gros sur ce transfert.

D’autant que la longue liste de clubs intéressés permettra à Brescia de faire monter les enchères. D’ailleurs, la partie ne devrait pas tarder à commencer puisque Manchester United serait prêt à passer à l’action. En effet, The Sun annonce une offensive imminente d’environ 47 M€. Bien sûr, les Red Devils, qui ont supervisé l’international italien la semaine dernière, seront loin du compte. Mais une première proposition servirait probablement à prendre la température et à se positionner sur ce dossier. Voilà qui devrait obliger Leonardo à réagir, le directeur sportif du Paris Saint-Germain étant à l’origine de l’intérêt parisien.