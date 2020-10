PSG-MU : L’Equipe remue le couteau dans la plaie

Dans : PSG.

Pour son entrée en Ligue des Champions, le PSG accueillera Manchester United dans un Parc des Princes à huis-clos.

Un match forcément spécial pour plusieurs raisons. Il faut néanmoins oublier le retour de Cavani dans son ancien club, l’Uruguayen ayant été laissé au repos car pas prêt à jouer. Pour l’autre référence, impossible d’y échapper et L'Equipe a consacré une page entière au match entre les deux équipes lors de l’hiver 2019, quand une équipe de MU très amoindrie avait surpris le PSG avec un succès 3-1 qui anéantissait littéralement Paris, victorieux 2-0 à l’aller. Une rencontre très mal préparée, comme le rappelle le quotidien sportif, pour qui d’incroyables manquements ont eu lieu.

Dans les jours qui précédaient la rencontre, les joueurs ont surtout négocié avec leur entraineur… le nombre de jours de repos qu’ils auraient après avoir affronté MU. Des congés octroyés par Thomas Tuchel et qui ont ainsi permis, malgré le fiasco face à Manchester, de voir tout le monde s’envoler vers des destinations exotiques. La goutte d’eau de trop pour les supporters, qui avaient déjà appris quelques incroyables légèretés dans la préparation du match. Ainsi, le PSG n’avait pas mis en place de réunion de groupe la veille du match à l’hôtel habituel, le Renaissance, ni de petite mise au vert ou de rassemblement dans la journée du match. C’était rendez-vous direct au Parc des Princes à 19h00, soit seulement deux heures avant le match, ce qui a provoqué des retards de plusieurs joueurs dans les bouchons. Pas très sérieux avant un tel match et quoi provoquer un accueil houleux au retour des joueurs à l’entrainement au Camp des Loges, quatre jours après la défaite… Des leçons qui ont pu servir par la suite, et qui permettront peut-être au PSG de chasser ses vieux démons ce mardi soir.