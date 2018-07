PSG : Mourinho fait un bluff XXL pour se payer Neymar

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Où jouera Neymar dans la saison à venir ? Malgré le forcing du Real Madrid, qui semble préparer le terrain pour une grande offensive lors de l’été 2019, le Brésilien devrait poursuivre son aventure au PSG. Néanmoins, Manchester United lui ouvre la porte, et prépare son éventuelle arrivée. Le club anglais est l’une des rares formations en Europe à pouvoir se payer l’ancien barcelonais, financièrement parlant. Sportivement, il n’est pas certain que le rugueux championnat anglais plaise tant que cela au Brésilien, mais José Mourinho tient à lui montrer à quel point il aimerait voir Neymar rejoindre son équipe.

Selon El Diario Gol, le manager des Red Devils a tenu à ce que le numéro « 10 » reste un numéro libre dans son équipe, estimant qu’il pouvait prochainement être demandé par Neymar. Depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic, ce numéro n’a pas été récupéré, et le Special One, aurait même fait comprendre aux prometteurs Marcus Rashford et Jesse Lingard, qu’il ne valait mieux pas y penser. A la recherche d’un gros transfert estival en attaque, Manchester United n’a pas pu ramener Cristiano Ronaldo à Old Trafford, et rêve donc désormais de Neymar, même s’il y a beaucoup plus de chances que l’offensive de MU au mercato concerne un joueur comme Gareth Bale.