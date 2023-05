PSG : Mourinho de la trempe de Guardiola, David Ginola a osé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À l'aube d'une nouvelle saison décisive à Paris, Christophe Galtier est conscient qu'il ne sera pas conservé par ses dirigeants. Le PSG recherche un nouvel entraîneur et pour une ancienne légende du club, il faut foncer sur José Mourinho.

À trois journées de la fin du championnat, le PSG est leader de la Ligue 1 et va très certainement décrocher son onzième titre de champion de France. Un record dans l'hexagone mais qui va laisser un goût amer à cause de la saison compliquée du club de la capitale. Christophe Galtier sera l'entraîneur de ce titre historique mais cela ne l'empêchera pas d'être probablement licencié dans la foulée. Le PSG va alors tenter de trouver un coach capable d'emmener le club au sommet de la Ligue des Champions. Si Thiago Motta, ancien milieu de terrain du PSG est annoncé proche de Paris, David Ginola a une préférence pour José Mourinho qu'il considère comme une légende. Au même titre que Pep Guardiola qui éclabousse toute l'Europe avec le style de jeu de Manchester City...

Mourinho, le seul coach pour redresser le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jose Mourinho (@josemourinho)

« Cela fait des années que l’on entend parler de Mourinho au PSG. On parle de Guardiola comme un entraîneur de légende, Mourinho en est un aussi. Si aujourd’hui, il y a quelqu’un dans le vestiaire qui pourrait arriver à sacraliser l’ensemble de ces talents et faire en sorte que tout se passe mieux, je pense que c’est un garçon comme José Mourinho qu’il faut. Au niveau de l’image et du respect, c’est quelqu’un qui aura le respect de ses joueurs parce qu’il a gagné des choses. Partout où José Mourinho est passé, il a toujours gagné et il a eu le respect de ses joueurs. Quand on veut gagner des choses, il faut le respect de ses joueurs » a déclaré l'ancien ailier du PSG dans les années 90 sur le plateau de Canal +. Ginola est persuadé que José Mourinho est l'entraîneur idéal pour Paris qui a besoin d'un meneur d'hommes, capable de diriger un vestiaire composé de stars. L'idée est déjà en place, mais Paris est il capable de tenter le coup avec un entraineur qui semble plutôt sur la pente descendante ?