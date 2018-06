PSG : Monstres et Cie, Mbappé se trouve plutôt bon à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé avec la très lourde étiquette d’un joueur de 19 ans qui vaut 180 ME, Kylian Mbappé a réussi à tirer son épingle du jeu avec le PSG cette saison.

Même s’il a connu quelques difficultés dans les gros matchs, l’attaquant parisien a rendu des statistiques très intéressantes. Dans une équipe qui domine tout le temps et marque beaucoup, l’ancien monégasque a bien perçu la différence avec le club de la Principauté.

« À Monaco, on te demande de t’épanouir, de progresser, de faire de bonnes performances. À Paris, il ne faut plus que tu t’épanouisses, il faut gagner ! Tu as des objectifs : il faut tout gagner au niveau national, il faut aller le plus loin possible en Ligue des champions… », a résumé Kylian Mbappé dans les colonnes de L’Equipe. Sur un plan plus personnel, le numéro 10 des Bleus a aussi fait le bilan de sa saison, estimant avoir eu son mot à dire dans cette attaque de feu du PSG.

« Si tu ne veux pas être critiqué, tu ne signes pas dans un grand club. On parle de nous tous les jours, et on ne peut pas dire tous les jours que le PSG est merveilleux, extraordinaire. Quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. Après, cette saison, elle est satisfaisante. Bien sûr, on peut faire mieux au niveau européen, que ce soit au niveau personnel ou collectif. Mais j’ai gagné des titres, j’ai impacté sur ces titres et j’ai de bonnes statistiques, sachant que j’ai les deux monstres à côté. C’était une première saison encourageante. Mais c’est sûr qu’il faudra faire mieux la saison prochaine », a livré l’étoile montante du football français. Concentré sur la Coupe du monde en Russie, Kylian Mbappé a bien l’intention de croquer cette compétition, de continuer à progresser au plus haut niveau, et prendre de l’expérience. Ce n’est pas le PSG qui s’en plaindra.