PSG : Monnaie d'échange pour Mbappé ? Vinicius Jr refuse

L’été dernier, le nom d’un joueur du Real Madrid a régulièrement été associé au Paris Saint-Germain durant le mercato, celui de Vinicius Junior.

Du haut de ses 19 ans, le Brésilien peine à s’imposer dans la capitale espagnole même si ces dernières semaines, il est de plus en plus utilisé par Zinedine Zidane. L’été prochain, Vinicius Junior devrait recevoir de nombreuses propositions au vu de son immense potentiel. En attendant de savoir si le Paris Saint-Germain transmettra une offre au Real Madrid, le joueur a d’ores et déjà répondu à Leonardo, qui adore son profil de joueur très provocateur et doté d’un gros potentiel. Le directeur sportif du Paris SG risque d’être nettement refroidie par les déclarations de Vinicius…

« Le PSG ? Non, moi je veux poursuivre ma carrière au Real Madrid » a indiqué au micro d'AS Vinicius, qui sent que le vent est en train de tourner pour lui au sein de la Casa Blanca. Il y a trois jours, Zinedine Zidane louait les progrès de son attaquant brésilien. « Je suis satisfait de mes joueurs en règle générale. Vinicius est un jeune joueur qui a beaucoup de qualités. Il doit encore travailler, mais je suis content. Il a ma confiance, cela ne changera jamais. Et c’est le cas pour l’ensemble de mon groupe » avait déclaré Zinedine Zidane, qui n’était pas contre un départ de l’ailier gauche brésilien l’été dernier, surtout que le Brésilien était l'un des rares joueurs à faire saliver le PSG afin de faire baisser le prix de Kylian Mbappé. A moins d’un improbable retournement de situation, le Paris Saint-Germain peut donc définitivement oublier Vinicius Junior dans l’optique du prochain mercato estival.