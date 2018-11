PSG : Monchi au Paris SG, un agent en or pousse très fort

Dans : PSG, Serie A, Ligue 1.

Son nom avait été évoqué au Paris Saint-Germain avant que finalement Monchi ne signe l'an dernier à l'AS Rome. Mais l'hypothèse de la venue du directeur sportif de la Roma au PSG revient dans l'actualité.

Ce lundi, le Corriere dello Sport affirme en effet qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les dirigeants de Rome et Monchi, qui était manager du FC Séville, avec l'incroyable succès que l'on sait avant de rejoindre le club italien l'an dernier. Une équipe où il a signé pour quatre ans, telle une star du football. Mino Raiola, l'agent de Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti et Mario Balotelli, pour ne citer qu'eux, serait actuellement à la manoeuvre afin d'exfiltrer Monchi de l'AS Rome, et l'envoyer au Paris Saint-Germain où il pourrait remplacer Antero Henrique que l'on dit sur la sellette.

Selon CulturePSG.com, si effectivement des contacts ont été pris ces dernières semaines, il n'y a rien de fait, Mino Raiola étant plutôt enclin à pousser Maxwell vers ce fameux poste de directeur sportif qui pourrait se libérer en cas de départ d'Antero Henrique. Beaucoup de « si » qui relativisent l'imminence d'une venue de Monchi au Paris Saint-Germain, un accord devant en plus être trouvé avec les dirigeants romains le concernant.