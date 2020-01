PSG : Monaco se mêle du dossier Mbappé, le Qatar va adorer

Dans : PSG.

Sous le charme de Kylian Mbappé, le Real Madrid devrait passer à l’attaque l’été prochain. Et au cas où les Merengue hésitaient encore, l’entraîneur monégasque Robert Moreno les a encouragés.

Le plan du Real Madrid n’est un secret pour personne. Pour la Maison Blanche, la priorité du prochain mercato estival sera le recrutement de Kylian Mbappé. Le président Florentino Pérez est un grand fan de l’attaquant du Paris Saint-Germain qu’il considère comme sa future star après l’ère Cristiano Ronaldo. Une piste évidemment validée par l’entraîneur Zinédine Zidane, qui a affiché et répété son admiration pour l’international français. De quoi faire trembler la direction francilienne, impatiente de protéger son joyau avec une prolongation de contrat qui n’enchanterait pas Robert Moreno.

En effet, le nouveau coach de l’AS Monaco a ouvertement supplié le club madrilène d’arracher le champion du monde au Paris Saint-Germain. « Que le Real Madrid recrute Mbappé, s’il vous plaît ! C’est un joueur différent », a lâché l’Espagnol sur les ondes de Radio Marca. Certains diront que le successeur de Leonardo Jardim, après la double confrontation face aux Parisiens, en a déjà marre d’affronter l’attaquant de 21 ans. Mais en réalité, on peut penser que Moreno serait simplement fier de voir un club de son pays profiter du talent de Mbappé. Et au passage, si ce transfert pouvait affaiblir le leader et laisser une chance à Monaco en Ligue 1, le technicien ne serait pas mécontent…